Mittwoch, 26. Februar 2020

Impression aus dem verschneiten Silberborn

Fast ganz in Weiß: Blick über Silberborn. Foto: Wolfgang Wagner

Silberborn. Das Foto von Wolfgang Wagner ist eine Impression von Mittwochvormittag. Er mailte das Bild in die TAH-Redaktion, schrieb: „Das Thermometer im Auto vermeldete 0 Grad Celsius und verwies auf eine entsprechende Verkehrslage und vorsichtige Fahrweise. Im Stadtbereich war es dagegen 2 Celsius wärmer. Dieses hatte natürlich Auswirkung und verwandelte den Hochsolling in eine winterliche Landschaft. Im Wesertal ließ sich sporadisch nur Regen feststellen. Ein Schirm war hier und dort für einen Stadtspaziergang erforderlich.“ Ob es wohl noch mehr Schnee geben wird in diesem Winter, der vielleicht sogar ein paar Tage liegen bleibt und das Rodeln erlaubt? Kinder und Winter-Fans haben die Hoffnung noch nicht aufgegeben. (spe)