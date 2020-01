Montag, 06. Januar 2020

In Bevern per Luftmessung Umweltgiften auf der Spur

Inzwischen abgebaut: Franz Satzke und Ulrich Schlechtriemen am Passivsammler im Garten im Sollingweg. Foto: spe

Holzminden. Sieben Monate lang hat im Garten von Regina und Franz Satzke in Bevern ein merkwürdiger Metallstab mit Aufsatz gestanden und seinen stillen analogen, stromlosen Dienst verrichtet. Ihr Hausgarten im Sollingweg – das Grundstück liegt direkt am Rand eines Ackers – war eine von 200 Messstationen bundesweit, mit denen ein großräumiges Monitoring landwirtschaftlicher Pestizide durchgeführt wird. An 50 dieser Stationen kamen sogenannte Passivsammler zum Einsatz, wie einer bei Satzkes im Sollingweg im Garten stand. Ulrich Schlechtriemen vom Büro „TIEM Integrierte Umweltüberwachung“ aus Dortmund baute den Sammler nun ab und nahm die Filter in der Kuppe des Sammlers mit ins Labor. Dort findet in diesen Wochen die Auswertung der in den Filtern eingelagerten Partikel statt. Die Beveraner Messergebnisse sind Teil der Studie „Verfrachtung von Ackergiften“, die das Bündnis für enkeltaugliche Landwirtschaft beauftragt hat und die als sogenanntes Citizen-Science-Projekt mit Bürgerbeteiligung deutschlandweit Proben sammelte. Mit deren Auswertung ist das Umweltinstitut München beauftragt. (spe)

Den ausführlichen Artikel lesen Sie im TAH vom 7. Januar