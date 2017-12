Donnerstag, 28. Dezember 2017

In Bevern regt sich Beitrags-Widerstand

Viele Straßen in Bevern – hier die Münchhausenstraße – haben eine Sanierung nötig.

Bevern. Schon seit etlichen Jahren bestimmt das Thema Straßensanierung die Haushaltspläne im Flecken Bevern. Die Anlieger der Raiffeisenstraße (2015) und der Straße „Am Schwarzen Stuken“ (2016) haben die Buddelei vor ihren Haustüren bereits hinter sich – und die geforderten Straßenausbaubeiträge bezahlt. 2018 soll nun die Königsberger Straße in Angriff genommen werden, zwei Jahre später die Sollingbreite. Und so langsam schwant den Anliegern offenbar, dass da etwas Gewaltiges auf sie zukommt: Beiträge, die durchaus fünfstellig werden könnten. Die Adventszeit haben zwei von ihnen, Harald Kersting und Gerhard Kreutzkamp, dafür genutzt, Mitstreiter im Kampf gegen die Straßenausbaubeitragssatzung zu finden. Innerhalb kürzester Zeit haben schon 104 Bürger unterschrieben. Gestern überreichte Kersting das Anschreiben und die Unterschriften im Rathaus an Gemeindedirektor Harald Stock. Das bedeutet: Verwaltung und Politik müssen und werden sich mit diesem Anliegen befassen. (rei)

