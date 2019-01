Sonntag, 27. Januar 2019

In Boffzen gibt es jetzt ein "Möbelcafé"

Mike Pretz suchte einen Showroom. Und machte daraus ein Café.

Boffzen. Ein Café der etwas anderen Art hat Mike Pretz in Boffzen eröffnet. Der Hotelaus- statter, der seit vielen Jahren Hotels von Sylt bis Garmisch-Partenkrichen mit Möbeln, Gardinen etc. einrichtet und in Boffzen lebt, war auf der Suche nach einem Showroom. Ein Geschäftslokal in der Unteren Dorfstraße 32b bot sich dafür an. Doch nicht nur entsprechende Möbel für Hotels sind dort zu finden, sondern auch Tische und Stuhl-Garnituren. Mike Pretz machte aus seinem Showroom zusätzlich ein Café, das er – passenderweise – „Möbelcafé“ nennt. Für den Kaffee werden ausschließlich Bohnen verwendet, die in einer Privatrösterei schonend und hell geröstet werden. Dazu gibt es verschiedene Kuchen, die nach alten und neuen Rezepten selbst gebacken werden. Dazu werden herzhafte Kleinigkeiten, ausgesuchte Weine und Sekt sowie sehr leckere italienische Kekse angeboten. Geöffnet ist das Möbelcafé Montag bis Freitag von 10 bis 18 Uhr und Sonntag von 13.30 Uhr bis 17 Uhr. (fhm)