Montag, 24. August 2020

In Boffzen und Lauenförde bleiben noch die Automaten

Die Filiale der Volksbank in Boffzen schließt zum 1. Oktober. Es bleiben dort Geldautomat und Kontoauszugsdrucker. Foto: fhm

Boffzen. Die Volksbank Höxter, Zweigniederlassung der VerbundVolksbank OWL, schließt ihre Filialen in Lauenförde, Boffzen (Foto) und Lüchtringen zum 1. Oktober. Das hat das Geldinstitut in einer Presseerklärung am Montag mitgeteilt. Die Mitarbeiter der dortigen Bankinstitute arbeiten demnächst in Beverungen und Höxter. Aus den bisherigen Filialen werden dann Selbstbedienungseinrichtungen mit Geldautomaten und Kontoauszugsdruckern. Meldungen, wonach die Selbstbedienungsfiliale der Volksbank in Derental komplett dicht gemacht wird, widersprach die Volksbank. Die SB-Filiale sei derzeit aus Sicherheitsgründen geschlossen. Pläne für eine dauerhafte Schließung in Derental gebe es nicht. (fhm)

