Donnerstag, 02. Januar 2020

In Buchhagen bis in den frühen Morgen getanzt

Die Gäste des Silvesterballs der Gastronomie Mittendorf hatten viel Spaß. Foto: bor

Buchhagen. Der Silvesterball der Gastronomie Mittendorf in Buchhagen hat seinen Ruf als „größter Silvesterball“ der Region wieder bestätigen können. „Ausverkauft“ meldete der Veranstalter am Silvesterabend, bevor die Gäste dann ins neue Jahr feierten. Die Band „7beats“ sorgte für den richtigen Sound, dass bis in den frühen Morgen getanzt werden konnte. (fhm)

