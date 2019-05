Mittwoch, 15. Mai 2019

„In dem Geschäft ist immer Stress“

Auch Cocktails wurden gemixt. Foto: bs

Holzminden. „Kommt neu: Einmal Bauernsalat, vier Köttbular, zwei Kaiserschmarrn und sechs Currywurst, davon eine plus Majo“, ruft Robin Müller in die Küche. Die steht auf dem Kiesberg, in den Berufsbildenden Schulen. Und sieben Köche hören dem angehenden Hotelfachmann aufmerksam zu. Es ist Snackprojekt an der Georg-von-Langen-Schule in Holzminden, ein Projekt, das so im Lehrplan steht. 191 Gäste haben sich angemeldet. Es gibt also allerhand zu tun für die Schüler der Gastronomie Mittelstufe.

Neben den sieben Köchen sind es 16 angehende Hotel- und Restaurantfachleute, die sich dieser Aufgabe stellen. Seit eineinhalb Jahren absolvieren sie ihre Ausbildung in der Gastronomie. Am Mittwochmorgen werden sie zu Gastgebern. (bs)

