Samstag, 10. August 2019

In den Autohäusern Beineke Höxter und Holzminden starten acht Auszubildende

Auf der Ladefläche von links Malte Czöger, Anna Büldt, Sascha Kaswurm und Florian Nolde. Unten Thomas Beineke mit Robin Chabowski, Corinna Fuhrmann, Alicia Bönnighausen und Sanja Brüggemann. Foto: Beineke

Holzminden/Höxter. Die Autohäuser Beineke in Holzminden und Höxter bilden ihre Top-Fachkräfte für die Zukunft des Familienunternehmens in dritter Generation seit jeher am liebsten selbst aus. So sind auch jetzt wieder acht neue Auszubildende mit vier Ausbildungsschwerpunkten in die Unternehmensgruppe aufgenommen worden.

