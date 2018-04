Mittwoch, 04. April 2018

In den Katakomben des Kaufhauses tut sich was

Bauherr Ralf Schwager im Keller seines Kaufhauses: Auf dieser Fläche soll in vier Wochen die neue Spielwarenabteilung eröffnen.

Holzminden. Es leuchten seine Augen, wenn Ralf Schwager die Baupläne ausbreitet und erzählt, wie es bald schon hier unten in den Katakomben seines Kaufhauses so ganz anders aussehen soll. Hier, wo Jahrzehnte lang nur Lager, ganz früher außerdem Zerlegeküche und Kühlraum der Fleischerei waren, als es im Kaufhaus-Keller noch einen Supermarkt gab, sollen in vier Wochen schon Kinderaugen leuchten und Lebensfreude einziehen. Im Untergeschoss entsteht zurzeit Schwagers neue Spielwarenabteilung, die Handwerker arbeiten schon mit Hochdruck an verschiedensten Gewerken. Und auch eine Wasserleckage an der Sprinkleranlage in der vorletzten Woche, die einen Feuerwehreinsatz nach sich zog, bringt den ambitionierten Zeitplan nicht aus dem Lot. Mit Spannung erwartet wird der große Durchbruch durch zwei 1,20 Meter dicke Betonwände zwischen der Young-Fashion-Abteilung „Point“ und der künftigen Spielwarenabteilung.

Seit Februar ist der Keller eine Baustelle.

Derzeit werden Gipsbauwände gezogen, wird an der Elektroinstallation gearbeitet, bald geht es an die Lüftung, den Boden, dann kommen die Maler. In vier Wochen soll der Umzug der Spielwarenabteilung aus der zweiten Etage in den Keller vollzogen und diese Abteilung von jetzt 280 auf dann 420 Quadratmeter angewachsen sein. Davon ist allerdings eine Fläche von 120 Quadratmetern für die Freude am Spielen direkt vor Ort reserviert. Denn Schwager schafft neben einer Verkaufsfläche für Spielwaren auch einige Spielattraktionen für die jüngsten Kunden: Eine kleine Indoor-Spielwelt mit Helikopter-Spielhaus, Piratenschiff, Kinderfeuerwehr, Werkbank zum Werkeln, Küche zum Kochen und der „Spielunke“ – einer Kinderbar zum Mixen von Kinderdrinks. Besonders gut ankommen wird ganz bestimmt die acht Meter lange Röhrenrutsche, die sich in Windungen durch das Treppenhaus bis auf die Kellersohle des Kaufhauses schlängeln wird. In der neuen Spielwarenabteilung sollen zudem Events wie eine Stadtmeisterschaft auf der Carrerabahn stattfinden. (spe)

