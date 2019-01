Donnerstag, 24. Januar 2019

In der Firmenhalle brennt Papier

Vier Feuerwehren waren mit elf Fahrzeugen im Einsatz. (Symbolfoto TAH)

Bodenwerder. Die Meldung am Donnerstag um 16.39 Uhr auf den Alarmempfängern der Feuerwehren lässt Schlimmes ahnen: Da heißt es „Feuer Industrie“ und „offenes Feuer in der Halle“. Als Ort wird eine Firma in der Ernst-Reuter-Straße in Bodenwerder-Kemnade angegeben. Als die Einsatzkräfte dort ankommen, ergibt sich folgendes Bild: Im Bürobereich der Firmenhalle muss es – eventuell durch einen technischen Defekt – zu einer starken Hitzeentwicklung gekommen sein, wodurch Papier in Brand geraten ist. Das Feuer kann (mit Hilfe von Atemschutzgeräteträgern) schnell gelöscht und unter Kontrolle gebracht werden. Im Einsatz sind die Feuerwehren Bodenwerder, Rühle, Linse und Hehlen mit insgesamt elf Fahrzeugen, außerdem der Rettungsdienst und die Polizei. Auch die Drehleiter ist vor Ort, damit die Dacheindeckung nach eventuellen Brandnestern abgesucht werden kann. Die Polizei hat noch vor Ort die Ermittlungen zum Herausfinden der Brandursache begonnen.