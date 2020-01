Donnerstag, 16. Januar 2020

In der Mittleren Straße in Holzminden entsteht ein Coworking Space

Spannung bis zum Schluss: Noch ist das Schaufenster zugeklebt. Foto: spe

Holzminden. Die Initiatoren machen es spannend: Das Schaufenster ist abgehängt. Bis vor wenigen Tagen klebten noch viele Zettel mit möglichen Ideen hier, was hier in der Mittleren Straße 7 alles möglich sein könnte: Nun werden Engin Yildiz und Jean-Marc Meier, die hier gemeinsam aktiv werden, bereits Konkreteres: „Hier entsteht ein Coworking Space im Herzen von Holzminden.“ Auf 200 Quadratmetern Fläche soll hier in einem gemeinsamen offenen Raum unterschiedliche Nutzer nebeneinander arbeiten und voneinander profitieren: Unternehmer, Startups, „Digitale Nomaden“, Studenten und Selbstständige etwa. Die komplette Infrastruktur kann gemeinsam genutzt werden, im besten Fall entwickelt sich eine Art Community. Auch gemeinsame Workshops sind in einem Coworking Space denkbar. „Wir bieten, zentral in der Holzmindener Innenstadt, die Möglichkeit, einen komplett ausgestatteten Bürotisch oder ein ganzes Büro zu mieten. Außerdem wird es die Möglichkeit geben, die Fläche für Seminare zu buchen“, teilen Engin Yildiz und Jean-Marc Meier auf Anfrage des TAH mit. Das „Pre-Opening“ ist zum Kükenfest geplant, die komplette Eröffnung dann im Anschluss. (spe)