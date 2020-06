Sonntag, 21. Juni 2020

In der Musikschule Holzminden wird es nach der Corona-Ruhepause wieder lebendig

Die Freude über das „echte“ Wiedersehen nach den vielen Stunden im Online-Unterricht war auf allen Seiten groß. Fotos: Käberich.

Holzminden. Die Neue Straße in Holzminden führt am Rathaus und dem Kreishaus entlang. Seit einigen Wochen kann man auf dem Weg zum Bürgerbüro auch wieder Instrumente aus der Musikschule hören. Denn auch dieses Haus der Musik liegt an der wichtigen Einfallstraße und der Unterricht ist nach dem Lockdown am 16. März seit einigen Wochen wieder im eigenen Gebäude möglich. Zunächst ging es mit den Streichinstrumenten, Klavier, Gitarre und Schlagzeug los, zwei Wochen später durfte auch der Unterricht der Blasinstrumente und Gesang wieder aufgenommen werden. Allerdings nur im Einzelunterricht oder in Gruppen mit maximal vier Personen.

