Freitag, 24. Mai 2019

In der Oberbachstraße eröffnet das Bistro „Salut“

Noch „First Class“, bald „Salut“: Jessica und Walid Gabsi vor ihrem Lokal in der Oberbachstraße.

Holzminden. Es gibt auch sehr gute, Hoffnung machende und Lebensqualität versprechende neue Nachrichten aus der Holzmindener Innenstadt. Diese hier ist so eine: Am Freitag vor Pfingsten, 7. Juni, eröffnet in der Oberbachstraße 24 in den Räumen der ehemaligen Brautboutique „First Class“ ein Bistro nach französischer Lebensart: „Salut – le Café Bistro“. „Salut, so begrüßt man sich unter Freunden in Frankreich“, so hat es Jessica Gabsi gesagt, und genau das will ihr Mann Walid Gabsi, der Inhaber, transportieren: Leichtigkeit, Gastfreundschaft, ein unkompliziertes Lebensgefühl – eben wie ein Sommerurlaub in Südfrankreich. Dieses Bistro-Café soll anders sein, unkompliziert, eine angenehme Atmosphäre für Gäste und Mitarbeiter bieten. Noch wird hier renoviert, gebaut, gestaltet nach eigenen Entwürfen. Mit dem „Salut“ erfüllen sich die Gabsis ihren „französischen Traum.“ Noch sind viele Handgriffe zu erledigen, noch ist das hier eine Baustelle, doch in ein paar Tagen schon soll es nach edlem Kaffee duften, nach frischer Minze und orientalischen Gewürzen. Eine Speisenkarte wird es nicht geben, stattdessen eine tagesfrische Auswahl aus der Vitrine: Handgemachte Quiches und Tartes, eine Tagessuppe und Flammkuchen, erlesene französische Weine oder einen die Lebensgeister weckenden Pastis. (spe)

