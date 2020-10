Mittwoch, 07. Oktober 2020

In der Stiftstraße in Stadtoldendorf entstehen moderne Wohneinheiten

Das Ehepaar Fleer nach der Unterzeichnung des Kaufvertrages im Stadtoldendorfer Rathaus. Foto: rus

Stadtoldendorf . Dass man aus einem historischen Altbau durchaus wieder moderne Wohnungen machen kann, das will das Ehepaar Dominique Makris-Fleer und Bernhard Fleer in Stadtoldendorf zeigen. Von der Stadt Stadtoldendorf haben die beiden Bauherren, die schon mehrere Altgebäude in der Samtgemeinde und darüber hinaus erfolgreich zu neuem Wohnraum saniert haben, das große Sandsteingebäude in der Stiftstraße 4 übernommen, gegenüber vom Jugendfreizeitheim. Das Gebäude diente bis zuletzt nur noch als Lagerfläche und wurde schon seit Längerem nicht mehr bewohnt. Der bauliche Zustand des Gebäudes ist inzwischen in die Jahre gekommen, sodass teils ein erheblicher Sanierungsaufwand zu leisten ist. Diesen Herausforderungen allerdings wollen sich die neuen Eigentümer stellen und noch in diesem Jahr mit den Umbaumaßnahmen beginnen.

