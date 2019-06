Mittwoch, 26. Juni 2019

In diesem Sommer gibt es auch im Kreis Holzminden besonders viele Distelfalter

Frisch geschlüpftes Exemplar eines Distelfalters, deutlich erkennbar an der kräftigen Farbe. Foto: Drüke

Bevern/Fürstenberg. Der Garten der Familie Behmann in Fürstenberg ist weithin bekannt und wurde schon von vielen Besuchern bestaunt. Gartenfreund Dr. Jürgen Behmann kennt sich aus mit Flora und Fauna, sein Rat als Experte ist oft gefragt. Doch in diesem Sommer sucht er selbst Rat. Über die Redaktion nahm er Kontakt auf zum TAH-Insektenexperten Rolf Drüke aus Bevern. Der Grund: Er habe so viele Schmetterlinge in seinem Garten, die er bisher noch nicht kannte...

Und Rolf Drüke hat wie immer schnell und zuverlässig geantwortet. Mit dem Verweis auf ein Phänomen, auf das inzwischen auch der NABU und andere Umweltverbände berichten: Dieses Jahr ist es zu einem extremen Einflug des Distelfalters aus dem südlichen Europa, Arabien und Nordafrika gekommen. „Eine solche Menge, die mir auch schon von anderen Personen aufgezeigt wurde, hat es meines Wissens in dieser Form seit langem nicht mehr gegeben“, schreibt Drüke in seiner Antwort an den TAH. Natürlich kann er noch viel mehr erzählen.

