Mittwoch, 24. Juni 2020

In Eschershausen gibt es jetzt Johanni für Zuhause

Zusammen mit DJ Tanzbär wurde ein Video aufgenommen. Foto: Luiz Lamping/Johanni-Verein

Eschershausen. Normalerweise würde an diesem Wochenende wieder das beliebte Johanni Volks- und Schützenfest in Eschershausen stattfinden. Aufgrund der Corona-Pandemiemuss leider auch dieses Fest ausfallen. Der Johanni-Verein hat sich aber etwas einfallen lassen. Zusammen mit dem legendären DJ Tanzbär wurde ein Video aufgenommen, um die Johanniparty in diesen besonderen Zeiten zu Hause stattfinden lassen zu können. Lieder und Anekdoten der vergangenen Jahre sind zu hören, sowie mit Erinnerungen verbundene Musikwünsche werden zu hören sein. Das Video geht am Sonnabendabend, 27. Juni, um 20 Uhr auf dem Johanni-YouTube Kanal online.