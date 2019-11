Donnerstag, 14. November 2019

In Eschershausen wird gebaut

Während der Arbeiten an der Oelkasser Straße ist der Streckenabschnitt voll gesperrt. Foto: jbo

Eschershausen. Wer in den letzten Tagen mit dem Auto von Eschershausen nach Oelkassen gefahren ist oder andersherum, hat es schon bemerkt: hier wird gebaut! Die Negenborner Baugesellschaft ist damit beauftragt, die Fahrbahndecke der Oelkasser Straße vom Einmündungsbereich B 240 bis zum Ortsausgang in kompletter Breite zu erneuern. Die ersten Arbeitsschritte konnten bereits erledigt werden, teilt der Leiter des Bauamtes der Samtgemeinde Eschershausen-Stadtoldendorf, Jürgen Meyer, mit. Die Auskofferung der Straße sei erfolgt, derzeit werden die Gossen gesetzt und der Aufbau begonnen. Erstmals wird im Straßenabschnitt auf der rechten Seite, an der Häuser stehen (Blickrichtung ortsauswärts), ein Gehweg mit angelegt. (beb)

