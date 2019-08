Mittwoch, 07. August 2019

In Golmbach fällt 2019 die „Wies‘n“ aus

So sah das Oktoberfest-Zelt im letzten Jahr am ersten Abend aus – nachdem es sich erst relativ spät so gut gefüllt hatte. Foto: jbo/Archiv

Golmbach. Sogenannte „Insider“ munkelten schon seit dem Oktoberfest 2018, dass es vermutlich kein Oktoberfest 2019 in Golmbach geben werde. Und sie sollten Recht behalten. Auch wenn Sven Häder, Mitglied des ausrichtenden Vereins „Village Drunk“, keine Stellungnahme zu den Gründen abgeben wollte („wir sagen dazu nichts“), so bestätigte er dem TAH auf Nachfrage immerhin: „Es wird definitiv in diesem Jahr keine Golmbacher Wies‘n geben.“ Über das Warum zu spekulieren, macht wenig Sinn, vermutlich sind mehrere Faktoren zusammengekommen. Ob es sich allerdings nur um eine einjährige Pause handelt und in 2020 das große Zelt am Sportplatz in Golmbach wieder aufgestellt wird, ist derzeit völlig offen. Vielleicht kommen die Partymacher von „Village Drunk“ ja auch mit einem ganz neuen Konzept zurück auf die Wies‘n. In der Zwischenzeit müssen die Oktoberfest-Fans in der Region nicht auf ihren Spaß verzichten. Die Blaskapelle Lüchtringen wird sich über noch mehr Besucher zu ihrem Oktoberfest am 21. und 22. September sicher freuen.