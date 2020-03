Donnerstag, 05. März 2020

In Hameln wird ein neunjähriges Mädchen vermisst

Das neunjährige Mädchen wird seit Donnerstagnachmittag vermisst.

Hameln. Seit Donnerstag Nachmittag (5. März) wird die neunjährige Daveen Barzan Khdir Kermz aus Hameln vermisst.

Das Mädchen suchte gegen 15.10 Uhr die Toilette ihrer Schule auf. Bis zum Schulschluss um 15.30 Uhr kehrte sie nicht in ihren Klassenraum zurück. Der Schulranzen mit ihren persönlichen Gegenständen blieb, bis auf ihre Jacke, in der Schule zurück. Die Absuche der gesamten Schule und des Nahbereichs verlief ergebnislos.

Die Vermisste ist 1,27 Zentimeter groß und schlank. Sie hat dunkelbraune, schulterlange Haare und ein südeuropäisches Erscheinungsbild. Bekleidet ist die Neunjährige mit einer blauen Jacke mit hellen Punkten, einem gelben T-Shirt, einer schwarzen Hose und schwarzen Schuhen. Ein Mobiltelefon führt die Schülerin nicht mit sich, ebenso wenig Bargeld. Sämtliche Anlaufadressen wurden überprüft. Es konnte kein Hinweis auf den Verbleib der Neunjährigen erlangt werden, so die Polizei Hameln in einer Pressemitteilung am Donnerstagabend.

Sachdienliche Hinweise nehmen die Polizei Hameln unter der Telefonnummer 05151/933-222, oder jede andere Polizeidienststelle, entgegen.