Freitag, 27. September 2019

In Heinsen wird wieder gemordet

Die Wittenburger präsentieren „Das Geheimnis von Cheatham Hall“ in der Heinser Mehrzweckhalle.

Heinsen. Noch haben die Schwestern Tracy und Jane Bold ihre Pension im schottischen Hochland nicht eröffnet und schon ereignen sich drei Todesfälle. Liegt auf dem historischen Gemäuer ein Fluch oder ist sein erster Besucher längst angereist und treibt im Verborgenen sein böses Spiel? Haben vielleicht die Gastgeberinnen selbst etwas mit den ungeklärten Vorkommnissen zu tun? Vorerst bleibt das „Geheimnis von Cheatham Hall“, das Chester Rosham für sein englisches Kriminalstück ersann, sicher hinter den Türen der Heinser Mehrzweckhalle verwahrt. Aber schon Ende des Monats ist es so weit: Die Heinser Laienspielgruppe Die Wittenburger präsentiert ein kurzweiliges und amüsantes Stück und lüftet in diesem Jahr eben jenes „Geheimnis von Cheatham Hall“, das allerhand Trubel in der schottischen Provinz, oder anders gesagt auf der Bühne der Mehrzweckhalle in Heinsen, erzeugt. Der Kartenvorverkauf beginnt am 4. Oktober.

