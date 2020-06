Samstag, 20. Juni 2020

In Hellental gibt es eine Eichhörnchen-Auffangstation

Viel Nestwärme und vor allem spezielle Aufzuchtmilch benötigen die kleinen Eichhörnchen in den ersten Tagen.

Hellental. Irgendwann geht die Klappe auf, vorsichtig lugt das Eichhörnchen hinaus, und nur wenige Sekunden später ist es auch schon verschwunden. Einige bleiben noch ein paar Tage in der Nähe, andere sieht Marina Cöster nie wieder. Was aber bleibt, ist das immer gleiche Abschiedszeremoniell: Marina Cöster weint wie ein Schlosshund, wenn die kleinen Eichhörnchen in die Freiheit entschwinden. Meistens sind es Freudentränen, dass es wieder eins der kleinen Geschöpfe dank ihrer Hilfe geschafft hat und gesund und munter von dannen zieht. Denn wenn sich Marina Cöster den kleinen Tierchen annimmt, sind sie meistens krank oder verletzt, oft sogar beides. Mit viel Liebe und persönlichem Einsatz päppelt die Hellentalerin in ihrer Eichhörnchen-Auffangstation „Sollinger Inselhörnchen“ die kleinen Tiere auf, pflegt sie gesund und entlässt sie schließlich in die Freiheit. (ue)

