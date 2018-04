Mittwoch, 11. April 2018

In historischen Bussen zum Welterbe Corvey

Interessierte können in den Oldtimer-Bussen mitfahren.

Einbeck/Corvey. In Einbeck findet vom 20. bis 22. April im und am PS.Speicher das Europatreffen historischer Omnibusse statt. Die Veranstalter erwarten zahlreiche historische Busse und Kleinbusse aus nahezu allen Epochen der motorisierten Personenbeförderung. Im Rahmen dieses dreitägigen Events findet am Sonnabend, 21. April, für die Teilnehmer des Omnibustreffens eine Ausfahrt in die Region statt. In Sichtweite zum PS.Speicher setzt sich der Tross um 10 Uhr auf dem „Festplatz an der Twetge“ in Bewegung. Ziel ist das UNESCO-Weltkulturerbe Schloss Corvey bei Höxter. (nig)

