Montag, 17. August 2020

In Holzminden duftet „Aschenputtel“ nach Frühling

Probieren den neuen Duft (von links): Gretel Heil, Parfumeur Karl-Heinz Bork, Inga Schaper und Jannik Denecke. Foto: bs

Holzminden. Der erste Eindruck von „Aschenputtel“: Eine Grün-Note, die für den Frühling steht, für Natur und Leichtigkeit. Und für eine Stadt, die mit ihrem erlebnisreichen duftenden Angebot weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannt ist. Eine ganze Palette duftender Verführungen bietet das Stadtmarketing als Werbung für die Stadt der Düfte und Aromen bereits. Jetzt ist ein neuer Raumduft hinzu gekommen: „Aschenputtel“. Den Wunsch hat die Laienspielgruppe Polle an die Holzmindener und an Parfumeur Karl-Heinz Bork herangetragen. Denn Aschenputtel ist die Poller Symbolfigur. Und es war Karl-Heinz Bork, der sich einmal mehr ans Komponieren dieses Duftes machte – so wie er es bereits für andere Raumdüfte getan hat und so wie er auch das Holzmindener Unisex-Parfüm komponierte, das jetzt umgetauft wurde und „Liebesglück Holzminden“ heißt. „Makeover“ nennt das Inga Schaper vom Stadtmarketing. (bs)

