Mittwoch, 21. Oktober 2020

In Holzminden wird gebaut, im Kreis gestritten

In der neuen Oberschule in Holzminden schrfeiten die Bauarbeiten voran. Foto: Landkreis Holzminden

Kreis Holzminden. Die Wogen schlagen wieder hoch im Landkreis Holzminden in Sachen Schulpolitik. Nachdem Landrat Michael Schünemann mit einem Vorschlag vorgeprescht ist, die Zahl der weiterführenden Schulen zu reduzieren und dafür eine Integrierte Gesamtschule zwischen Holzen und Eschershausen auf die grüne Wiese zu stellen, formiert sich der Prtoest. Der Landkreis Holzminden steuert jetzt gegen und veröffentlicht die auf dem Bildungsgipfel vorgestellten unterschiedlichen Varianten, untermauert mit vielen Zahlen, auf der Homepage. Während kreisweit gestritten wird, wird in Holzminden nach Zeitplan gebaut. Sowohl in der neuen Oberschule als auch im Schulzentrum Liebigstraße, dem neuen Campe, geht es voran. (bs)

Den ausführlichen Bericht lesen Sie im TAH vom 22.10.2020