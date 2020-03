Mittwoch, 04. März 2020

In Holzminden wird’s bunt

Ruth Koßmann, Lia Potthast und Inga Schaper hoffen auf Sonnenschein beim ersten Bunten Markt in diesem Jahr. Foto: ap

Holzminden. Die Holzmindener Veranstaltungsreihe Bunte Märkte der Düfte und Aromen startet am Sonnabend, 14. März, in die neue Saison. Von 10 bis 16 Uhr macht der „Bunte Markt der Düfte und Aromen meets Stoff- und Kreativmarkt“ den Start. In diesem Jahr hofft das Stadtmarketing Holzminden auf besseres Wetter als im letzten Jahr. „Wir hatten drei verregnete Tage bei den Bunten Märkten“, erinnert sich Inga Schaper. Ihre Kollegin Lia Potthast fügt lächelnd hinzu: „Petrus hat was gut zu machen.“ Insgesamt zwölf Teilnehmer sind beim Auftakt der Bunten Märkte auf der Oberen Straße in Holzminden dabei. Essige, Öle, Kräuter, Honig, Seifen, französische Weine und Salami oder Korbwaren sind dabei. Damit nicht genug: Im unteren Bereich der Oberen Straße – von der Stadtbücherei bis hin zur Weserbrücke – gibt es den Stoff- und Kreativmarkt mit sieben Händlern. „Wir hoffen, dass das Wetter gut mitspielt, dass alle Besucher einen schönen Tag verbringen und im Anschluss schön schlemmen können“, wünscht sich Lia Potthast vom Stadtmarketing Holzminden für den Auftakt der Bunten Märkte. Im Anschluss geht es am Sonnabend, 14. März, auf dem Marktplatz mit dem Streetfood Markt mit 13 Food Trucks weiter. Hier gibt es ab 16 Uhr Süßes, Deftiges und Exotisches zum Probieren. Auch am Sonntag, 15. März, darf beim Streetfood Markt noch einmal ab 12 Uhr vorbeigeschaut werden. (ap)

