Mittwoch, 18. März 2020

In Mühlenberg funkt es jetzt

Die Mobile Basisstation für den Mobilfunk in Mühlenberg ist eingeschaltet. Foto: bs

Mühlenberg. Eigentlich sollte es Mittwoch Schnittchen geben in Mühlenberg. Und Sekt. Und der Sonderstaatssekretär für Digitalisierung im niedersächsischen Wirtschaftsministerium, Stefan Muhle, wollte auf den symbolischen Roten Knopf drücken. Denn endlich funkt der MRT in Mühlenberg, der Mobile Radio Tower, der das kleine Dorf im tiefen Taleinschnitt mit der Mobilfunkwelt verbindet. Doch Stefan Muhle kommt nicht und die Sektgläser werden nicht ausgepackt. In der Coronakrise verbieten sich Feiern. „Die Gesundheit geht vor“, sagt Mühlenbergs Ortsvorsteher Gerd Schläger, „da hat eine Feier nicht die erste Priorität. Wichtig ist doch, dass es funktioniert“.

Endlich haben die 90 Mühlenberger nicht mehr die Anzeige „Kein Netz“ auf ihren Handys, endlich haben auch die auf der B 497 vorbei rauschenden Autofahrer Handyempfang. Jedenfalls die, die Vodafone-Kunden sind. Die Telekom-Nutzer müssen noch etwas warten. Die Telekom-Technik wird am mobilen Funkmast, den Vodafone stellt, gerade installiert.

Es war – Dirk Ebrecht, der Macher von Vodafone, hat bestimmt mehr als einmal die Stirn in Falten gelegt hat – ein Kraftakt. Ausgelöst wurde er vor mehr als einem Jahr – nach einem Unfall auf der B 497 – von einer Resolution, die im Holzmindener Stadtrat geschrieben wurde. Und die den Sonderstaatssekretär auf den Plan rief. In Mühlenberg, diesem gallischen Dorf für die Telefonkonzerne, muss doch etwas zu machen sein. Dort hatten die Einwohner bereits einen Breitbandanschluss erstritten. Doch mobil herrschte Funkstille.

