Montag, 26. März 2018

Info-Wand für den Weissen Ring in Holzminden

WR-Aussenstellenleiter Werner Friedrich, Geschäftsinhaber Thomas Koschel und WR-Mitarbeiter Hans Peter Sawatzki vor dem Werbefenster.

Holzminden. „Gerne können Sie vom Weissen Ring ihre Info-Wand in mein Schaufenster stellen“, erklärte Thomas Koschel, der Inhaber des ehemaligen Möbelgeschäftes in der Oberen Straße in Holzminden gegenüber Hans Peter Sawatzki vom Weissen Ring Holzminden. „Damit können wir zwei Dinge gleichzeitig verfolgen“, waren sich beide einig, nämlich Werbung für die Opferhilfevereinigung machen und das leere Schaufenster mit Leben füllen.

Die Opferhelfer würden sich freuen, wenn mittels dieser Werbung nicht nur auf sie für Hilfefälle und zur Mitgliederwerbung aufmerksam gemacht würde, sondern neue ehrenamtliche Mitarbeiter gefunden werden könnten. Für alle diese Fälle kann man den WR Holzminden telefonisch kostenlos erreichen über 116 006 (bundesweit) oder 0151/55164677 (direkt) sowie auf www.weisser-ring.de. Foto: Weisser Ring