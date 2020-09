Sonntag, 06. September 2020

Infomarkt zur Landesgartenschau 2023 weckt in Fürstenberg Spannung

Claudia Koch (rechts) und Henning Fischer (im Hintergrund) präsentieren zahlreichen Besuchern die Planungen zur Landesgartenschau 2023. Foto: jbo

Fürstenberg. Nach längerer Corona-Pause präsentierten Mitglieder des Organisationsteams der Landesgartenschau 2023 in Höxter zum wiederholten Male Details zu den geplanten Maßnahmen und Umgestaltungen. Diesmal auf dem Gelände des Schlosses in Fürstenberg, dem nach Aussage der Geschäftsführerin der LGS Claudia Koch bisher schönsten Ort, nutzten zahlreiche Besucher die Gelegenheit, sich detailliert die Planungen des Siegerentwurfes erläutern zu lassen. Dabei kamen viele Punkte zur Sprache, die die städtebauliche Situation Höxters und die Lebensqualität der Menschen in der Region weit über die Landesgartenschau hinaus verbessern sollen. Bei dem Siegerentwurf des Realisierungswettbewerbs, der im Februar gekürt wurde, handele es sich um ein ganzheitliches Projekt, das weit über gartenschautypische Dinge hinausgehe, versicherte die Geschäftsführerin Claudia Koch in Fürstenberg. „Die LGS wird darüber hinaus Strahlkraft im Bereich Tourismus und Kultur entwickeln“, so Koch. Darauf hofft man natürlich auch in Fürstenberg und in der Samtgemeinde. (jbo)

Den ausführlichen Artikel lesen Sie im TAH vom 7. September