Montag, 09. März 2020

Infomarkt zur LGS lockt Besucher nach Holzminden

Im Lichthof der Fachhochschule fand der Infomarkt zur Landesgartenschau in Höxter statt. Foto: bk

Holzminden/Höxter. Die Planungen für die Landesgartenschau 2023 in Höxter nehmen langsam feste Formen an. Einen ersten Entwurf gibt es bereits. Landschaftsarchitekt Franz Reschke gewann den Architektenwettbewerb (der TAH berichtete). Doch wie wird das Gelände der Landesgartenschau Höxter aussehen? Was erwartet die Besucher und wie wird das Event zum Mehrwert für die ganze Region? Diese und viele weitere Fragen wurden am Sonnabend von der Landesgartenschau-Durchführungsgesellschaft, der Stadtverwaltung Höxter und dem Förderverein beim Infomarkt im Lichthof der Holzmindener HAWK beantwortet. (bk)

