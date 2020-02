Freitag, 07. Februar 2020

Informationsveranstaltung zur Refinanzierung von Straßenbaumaßnahmen in Golmbach

Können die Gemeinden darauf verzichten, nach Sanierung ihrer Straßen Beiträge der Anlieger zu kassieren? Foto: Pixabay

Golmbach. Die Samtgemeinde Bevern lädt alle interessierten Einwohner zu einer Informationsveranstaltung zur Refinanzierung kommunaler Straßenbaumaßnahmen am 17. Februar um 18 Uhr im Gasthaus „Zum Rosengarten“ in Golmbach ein.

Die Straßenausbaubeiträge sind in den letzten Jahren immer wieder Gegenstand von Diskussionen, auch in den Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde Bevern. In einigen Bundesländern wurden sie abgeschafft. In Niedersachsen wurde das Kommunalabgabengesetz (NKAG) geändert. Bereits mit der Neufassung des NKAG vom 20. April 2017 hat der Niedersächsische Gesetzgeber die Möglichkeit von „Wiederkehrenden Beiträgen für Verkehrsanlagen“ eingeführt. Durch die letzte Änderung mit Gesetz vom 24. Oktober 2019 können die Kommunen unter anderem bestimmen, dass bei der Bemessung der Beiträge nur ein Teil des beitragsfähigen Aufwandes zugrunde gelegt wird. Außerdem ist nunmehr eine Verrentung der Beitragsschuld über einen Zeitraum von bis zu 20 Jahren zulässig.

Nun stellt sich die Frage, wie die Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde Bevern zukünftig ihre Straßenbaumaßnahmen finanzieren wollen.

