Donnerstag, 05. März 2020

Infotag zum beruflichen Wiedereinstieg im Jobcenter Holzminden

Gudrun Raßmann, Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt, und Achim Keil, Geschäftsführer des Jobcenters Holzminden laden ein zum Info-Tag. Foto: Jobcenter Holzminden

Holzminden. Unter dem Motto „Los geht’s – der Neuanfang als Chance“ findet am Mittwoch, 18. März, von 9 bis 12.30 Uhr der 4. Info-Tag zum beruflichen Wiedereinstieg im Jobcenter Holzminden, Steinbreite 12 in Holzminden, statt. Ausgerichtet wird der Info-Tag vom Jobcenter Holzminden und der Agentur für Arbeit Hameln und ist aufgebaut wie eine kleine Messe in den Fluren und Wartebereichen des Jobcenters. Wer keine Möglichkeit der Kinderbetreuung hat, kann die kostenfreie Kinderbetreuung während der Besuchszeit der Messe in Anspruch nehmen.

Zu Haus und keine Arbeit: „Was kann ich machen, um wieder einer geregelten Arbeit nachzugehen, ein eigenes und ausreichendes Einkommen zu erzielen?“ Diese Frage haben sich viele schon gestellt. Das Jobcenter bietet am Info-Tag die Möglichkeit, sich über Weiterbildungen, Ausbildung oder Umschulung zu informieren. Besonders Mütter und Alleinerziehende sind oft der Meinung, auf Grund der Kinderbetreuung sei ein Arbeiten nicht wie vielleicht erträumt möglich. Doch es gibt fast immer eine Möglichkeit. An diesem Tag kann man sich an den Ständen des Vereins Kinderbetreuung, des Gleichstellungsbüros oder des Familien- und Kinderservicebüros informieren. Ziel dieses Info-Tages ist es, Frauen und natürlich auch Männer bei dem Wiedereinstieg in den alten oder neuen Beruf zu unterstützen oder neue Wege aufzuzeigen.

