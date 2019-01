Mittwoch, 30. Januar 2019

Innenstadt: Freude im Rat, aber auch Kritik am Bürgermeister

Die Holzmindener Innenstadt soll stärker in den Fokus rücken. Foto: spe

Holzminden. In einer gemeinsamen Pressekonferenz haben Holzmindens Bürgermeister Daul, Stadtmanagerin Konradt, Ordnungsamtsleiter Woitczyk sowie die Werbekreis-Vorstandsmitglieder Heine und Nolte „fünf Maßnahmen zur Steigerung der Attraktivität der Innenstadt Holzmindens“ vorgestellt (der TAH berichtete). Die wichtigsten Punkte der Werbekreis-Wunschliste sollen zügig abgearbeitet und umgesetzt werden. Anfang Februar soll zum Beispiel eine Melde-App an den Start gehen, mit der Bürger nicht nur Müll und Verschmutzungen melden können. Dass etwas getan wird für Sauberkeit und Attraktivität der Innenstadt, begrüßen die Holzmindener Ratspolitiker, dennoch konnte sich der Bürgermeister zur Art und Weise der Vorgehensweise in der jüngsten Ratssitzung Kritik anhören. Ratspolitiker halten ihren Beitrag an den verkündeten Maßnahmen für nicht gewürdigt. Plötzlich seien Dinge möglich, gegen die zuvor stets Bedenken geäußert worden seien, lautet ein Kritikpunkt. (spe)

