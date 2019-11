Donnerstag, 14. November 2019

Innovativer Berufsweg-Parcours in der Oberschule Holzminden

Am Stand von Noelle + Campe suchen die Schüler Glas-Fehler. Foto: ap

Holzminden. Berufe anfassen und zugleich ganz innovativ kennenlernen – das erleben den ganzen Donnerstagvormittag 96 Neunt- und Zehntklässler der Oberschule Holzminden. In der Aula präsentieren sich insgesamt 13 lokale Unternehmen den Schülern. In Gruppen wird im 20-Minuten-Takt von Station zu Station gewechselt. Interaktiv nutzen die Schüler dabei die Berufsweg-App der Up Consulting GmbH. Likes können an die 13 Unternehmen vergeben werden oder Matches gefunden werden. Und sogar „Speed-Datings“ können zum Schluss ausgemacht werden, die in der letzten Stunde der Veranstaltung laufen. Die Oberschüler können dann noch mal Einzelgespräche führen. Die App gibt außerdem über ein Ranking Rückmeldung, wie die lokalen Firmen eigentlich bei den Schülern angekommen sind. Up Consulting organisiert die Berufsorientierungsveranstaltung seit 2017 niedersachsenweit. (ap)

