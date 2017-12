Freitag, 29. Dezember 2017

Ins Bürgerbüro Polle eingebrochen

Polle. Unbekannte Täter drangen im Zeitraum zwischen Mittwoch, 16 Uhr, und Donnerstag, 14.50 Uhr, in das Gebäude der Samtgemeinde Polle ein. Offenbar drückten die Unbekannten ein Metallkellerfenster auf. Im Gebäude an der Heinser Straße wurden die Türen zu den Büroräumen aufgehebelt. Die Räume sind anschließend durchsucht worden. Die Eindringlinge hebelten schließlich einen im Keller stehenden Tresor auf. Aus dem Tresor wurde lediglich eine Geldkassette mit Bargeld (unterer dreistelliger Betrag) entwendet. Ausweisdokumente und Dienstsiegel blieben unbeachtet von den Tätern im Tresor zurück. Auch der im Gebäude befindliche Dienstraum der Polizei blieb unangetastet. Zur Spurensuche und -sicherung war die Tatortgruppe der Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden eingesetzt. Es ist davon auszugehen, dass die Einbrecher während der Tatausführung Krach gemacht haben. Daher die Fragen, wer in der genannten Nacht verdächtige Personen oder auffällige Aktivitäten beobachtet oder ungewöhnliche Geräusche wahrgenommen hat? Hinweise werden von der Polizei in Bodenwerder (Telefon 05533/97950) oder Polizei Holzminden (Telefon 05531/9580) entgegengenommen.