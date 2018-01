Montag, 01. Januar 2018

Ins rechte Licht gerückt

Bescherten den Konzertbesuchern in der Jubiläums-Schlosskapelle seltene Hörerlebnisse: Edgar Dlugosz und Felix Wahl.

Bevern (gum). Die Musik in der Schlosskapelle Bevern zum Jahresende ins rechte Licht zu rücken, ist doppelt nötig. Einerseits hatte die Schlosskapelle im Dezember Geburtstag: Am 19. Dezember 1717 wurde sie eingeweiht. Ein runder Geburtstag. 300 Jahre alt. Gratulation! Andererseits muss die Schlosskapelle ackern, um ihr kulturelles Überleben zu sichern. Denn da gibt es Kräfte, denen noch immer kein Licht aufgegangen ist, wie wichtig die Kultur in der 300-jährigen Schlosskapelle ist. Schade drum. Gott sei Dank gibt es aber Schlosskapellen-Ereignisse, die zu den Glanzlichtern gezählt werden sollen, so wie das Konzert zur Jahreswende. „Glanzlichter“ – so das Motto des diesjährigen Konzerts. Kontrabassist Edgar Dlugosz und Klavierbegleiter Felix Wahl hatten ein buntes Programm voller Novitäten zur Jahreswende zusammengestellt.

