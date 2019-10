Donnerstag, 17. Oktober 2019

Integration auf Rädern mit dem „ihopper“

Kirsten Gerberding (Courage! Die Gerberding-Stiftung, Landtagsabgeordneter Uwe Schünemann und Robert Hartmann (Projekt Begegnung) stellen den „ihopper“ vor.

Boffzen. Mit „HopOn – Integration auf Rädern“ geht ein neues Integrationsprojekt für Südniedersachsen an den Start. Im „Café Lieblingsplatz“ in Boffzen wurde es am Donnerstagnachmittag vorgestellt. Ziel des Projektes ist es, für die stark ländlich geprägte Region ein mobiles Freizeitangebot zur Förderung der Integration von Menschen mit Migrationshintergrund zu schaffen. Zu diesem Zweck stellt das Projekt Vereinen und anderen Engagierten in der Flüchtlings- und Integrationsarbeit den „ihopper“ zur Verfügung: einen Integrationstruck mit multifunktional nutzbarer Ausstattung. Der „ihopper“ ist ein Sattel-Auflieger, der mit Führerschein Klasse B gefahren werden kann. Projektträger sind Courage! Die Gerberding-Stiftung und das Projekt Begegnung. (fhm)

