Montag, 29. Juni 2020

Interessierte aus dem Kreis Höxter können ab sofort Newsletter abonnieren

Von links: Martina Gittel, Mitarbeiterin Selbsthilfe-Büro des Paritätischen Höxter, und Kathrin Jäger, Geschäftsführerin des Paritätischen Höxter. Foto: Selbsthilfe-Büro

Höxter . Mit den „SelbsthilfeNews“ versorgen die Selbsthilfe-Kontaktstellen und -Büros in NRW Interessierte regelmäßig mit Informationen rund um die Selbsthilfe vor Ort. Die „SelbsthilfeNews“ ist ein Newsletter, der sechs Mal im Jahr herausgegeben wird. Bisher verbreiten bereits 18 Kontaktstellen und Büros in NRW über den Newsletter wichtige Informationen. In diesem Jahr kommen weitere 26 hinzu. Ab sofort können Interessierte aus dem Kreis Höxter den Newsletter abonnieren. Einfach anmelden unter www.selbsthilfe-news.de.

