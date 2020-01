Mittwoch, 08. Januar 2020

Internat Solling in Holzminden beteiligt sich am Briefmarathon von Amnesty International

Das Foto zeigt die Schüler bei der Schreibarbeit. Foto: Internat Solling

Holzminden. Magai Matiop Ngong aus dem Südsudan, Sarah Mardini und Sean Binder aus Syrien, Yasaman Ayram aus dem Iran, Marinel Ubaldo von den Philippinen und Emil Ostrovko aus Weißrussland sind die sechs politischen Gefangenen, die in diesem Jahr im Mittelpunkt des Briefmarathons von Amnesty International (ai) stehen. Auch die Menschenrechtsgruppe des Internats Solling in Holzminden beteiligt sich und schreibt Briefe zur moralischen Unterstützung der Gefangenen und Protestbriefe an die jeweils politisch Verantwortlichen. Die Idee dahinter ist, dass Potentaten einzelne Briefe und Botschaften unterdrücken können, Tsunamis von Briefen aus aller Welt aber schlecht ignoriert werden können. „Daraus speist sich unsere Hoffnung, das Los dieser Gefangenen zu verbessern“, so die Schüler der Menschenrechtsgruppe des Internats Solling.