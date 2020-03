Sonntag, 01. März 2020

Internationaler Ostereiermarkt in Fürstenberg

Wahre Kunstwerke aus zerbrechlichen Rohlingen gibt es in Fürstenberg zu sehen.

Fürstenberg. 39 Aussteller, darunter 35 meisterhafte Eierkünstler ­ und unzählige sehr zerbrechliche, sagenhafte Kunstwerke: Der Internationale Ostereiermarkt im Museum Schloss Fürstenberg steht einmal mehr ganz im Zeichen der Kunst am Ei. Bestaunt werden können die unterschiedlichsten Techniken. Da bringt Meta Leefkens aus den Niederlanden tausend winzige Strohteilchen aufs Ei; begeistert Tatjana Kolesnikova aus Russland mit russischer Lackmalerei. Staunen auch am Stand von Horst Opiola aus Baden-Württemberg, er hat sich die Technik der Perforation selbst beigebracht und bis zur Perfektion ausgearbeitet...

So begeistert die Besucher sind, so sorgsam gehen die Initiatoren des Ostereiermarktes mit der Thematik Coronavirus um. „Wir sind sehr gut aufgestellt, haben uns im Vorfeld mit dem Land Niedersachsen und dem Gesundheitsamt des Landkreises Holzminden abgestimmt“, erklärt Birgit Dewenter. An der Kasse beim Eingang steht ein Desinfektionsmittel, das die Besucher benutzen können. Auf den Handschlag zur Begrüßung wird verzichtet, es wird regelmäßig gelüftet und „wir achten darauf, dass nicht zu viele Besucher zusammenstehen“, erklärt sie. Für die Aussteller ist der Ostereiermarkt in Fürstenberg immer ein herausragender Termin, aber mit der Coronavirus-Entwicklung ist er noch wichtiger geworden: „Sie rechnen damit, dass weitere Ausstellungen auch abgesagt werden“, so Birgit Dewenter.

Der Internationale Ostereiermarkt ist am Sonntag, 1. März, noch bis 17 Uhr geöffnet.

