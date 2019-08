Samstag, 17. August 2019

Iris Faucett stellt Bilder im Kunst(T)raum aus

Iris Faucett vor einem ihrer großformatigen, farbenfrohen Kunstwerke. Foto: Faucett

Holzminden. Seit der Eröffnung des „Kunst(T)raumes“ in der Oberen Straße 12 in Holzminden im Mai fanden schon einige sehr interessante und sehenswerte kreative, künstlerische und handwerkliche Aktionen statt. Die zweite Vernissage im „Kunst(T)raum“ Holzminden steht vor der Tür: Das Projekt „TransZ“ und Iris Faucett laden zur Ausstellungseröffnung am Sonnabend, 24. August, um 10 Uhr ein. „Bring mehr Farbe in Dein Leben“, so lautet das Motto der Malerin Iris Faucett. Und das spiegelt sich auch in ihren Bildern wider.

Den ausführlichen Artikel lesen Sie im TAH vom 17. August