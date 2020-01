Mittwoch, 29. Januar 2020

Ist das „Wanderglück im Weserbergland“?

So sieht der Weserbergland-Weg XW derzeit oberhalb von Holenberg aus. Foto: spe

Kreis Holzminden. Von der Drei-Flüsse-Stadt Hann. Münden bis nach Porta Westfalica führt er seine Gäste „durch atemberaubende Landschaften, dichte Wälder und idyllische Fachwerkorte“, so bewirbt die Solling-Vogler-Region im Weserbergland (SVR) eine Wandertour auf dem prämierten Weserbergland-Weg (XW). Auf rund 225 Streckenkilometern verspreche der vom Deutschen Wanderverband zum „Qualitätsweg Wanderbares Deutschland“ ausgezeichnete Weg, der außerdem zu einem der 14 „Top Trails of Germany“ zählt, „Wanderspaß für Jung und Alt“. Das stimmte und stimmt ja auch eigentlich und gemeinhin. Und der TAH veröffentlicht die Marketingtexte aus Neuhaus auch gern. Doch der „Wanderspaß“ kann dieser Tage auch getrübt sein: Durch den kranken Wald und Holzrückearbeiten bei Wind und Wetter ist einiges in Unordnung geraten in Solling und Vogler – auch auf dem Weserbergland-Weg XW, der an einigen Stellen gar nicht mehr zu erkennen ist, geschweige denn auf Schusters Rappen zu passieren. (spe)

