Dienstag, 11. Februar 2020

Ist die Entscheidung über den HAWK-Neubau in Holzminden bereits gefallen?

Mit dieser Visualisierung warb HAWK-Präsident Dr. Hudy für den Neubau auf der Grünfläche am Teich. Visualisierung: HAWK

Holzminden. Die Erweiterung der HAWK am Standort Holzminden um ein neues Institutsgebäude für den Studienbereich Soziale Arbeit beschäftigt die Mitglieder des städtischen Ausschusses für Bauen, Umwelt, Verkehr und Stadtentwicklung in der Sitzung am Dienstag, 18. Februar, ab 17 Uhr im Ratssaal. Das Land will – das hat ein Wirtschaftlichkeitsvergleich dreier Varianten ergeben – auf dem landeseigenen Grundstück zwischen Böntalstraße und Unterem Teich bauen. Es ist auch der Wunschstandort der HAWK-Führung. Dazu müsste die Stadt bauplanungsrechtlich den Weg frei machen. Doch die erst vor zwei Jahren mit städtischen Mitteln umgestaltete Grünfläche ist vielen Holzmindenern zu schade für eine Bebauung. Der Rat muss alsbald eine Entscheidung treffen, und die könnte durchaus zu Gunsten des Teichgrundstücks ausfallen. Ist sie politisch gar bereits gefallen?

Inzwischen hat der Verwaltungsausschuss in seiner Sitzung am 30. Januar über das weitere Vorgehen beraten und, so Bürgermeister Daul, „eine einvernehmliche Absprache getroffen“. Die entsprechende Verwaltungsvorlage ist in Vorbereitung. Im VA, unmittelbar vor der Ratssitzung am Donnerstag, sei ein weiterer Beschluss in der Sache gefasst worden, teilte der Bürgermeister mit. Es stellte mit Blick auf die Ratssitzung am 3. März in Aussicht: „Gehen Sie davon aus, dass es ein mehr als eindeutiges Ergebnis geben wird.“ (spe)

