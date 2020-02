Donnerstag, 06. Februar 2020

Ith nach Verkehrsunfall voll gesperrt

Die Polizei meldet einen Unfall auf der B 240.

Ith. Am Donnerstag gegen 5.50 Uhr, ereignete sich auf der Bundesstraße 240, zwischen dem Ith und Capellenhagen, ein Verkehrsunfall, der zu einer Vollsperrung führte.

Ein 44-jähriger Mann aus Bodenwerder war mit seinem BMW in Richtung Capellenhagen unterwegs. Vor ihm fuhr ein Lastwagen, der von einem 45-jährigen Holzmindener gesteuert wurde. Diesen Lkw wollte er auf der B 240 überholen. Der BMW-Fahrer übersah allerdings einen entgegenkommenden VW, der von einem 48-jährigen Duinger gesteuert wurde. Die beiden Fahrzeuge stießen seitlich zusammen. Durch den Aufprall schleuderte der BMW gegen einen Opel, der ebenfalls die B 240 in Richtung Capellenhagen befuhr. Bei dem Unfall wurden die Fahrzeugführer des BMW, sowie des VW leicht verletzt. Sie wurden nach einer ambulanten Versorgung in einem Krankenhaus wieder entlassen. Der 35-jährige Fahrzeugführer des Opels wurde nicht verletzt. Aufgrund der umfangreichen Reinigungsarbeiten wurde die B 240 für die Dauer von rund 1,5 Stunden voll gesperrt. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf mindestens 30.000 Euro.