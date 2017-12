Montag, 11. Dezember 2017

Ith-Querung ab Mittwoch wieder frei

Die Baustelle auf dem Ith wird Mittwoch geräumt.

Kreis Holzminden/Ith. Ab Mittwoch, 13. Dezember, wird die Vollsperrung der B 240 über den Ith wieder aufgehoben. Diesen Termin nannte am Montag die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Hameln. Die Arbeiten für den ersten Bauabschnitt auf der Bundesstraße 240 von Scharfoldendorf in Richtung Capellenhagen sind damit für 2017 abgeschlossen. Die Arbeiten werden im kommenden Jahr bei entsprechender Witterung fortgeführt. Dann wird der Abschnitt von Scharfoldendorf bis zum Ith saniert. Ein genauer Termin dafür steht noch nicht fest, vielleicht im März. Dann ist mit einer Sperrung für die Dauer von vier bis sechs Monaten zu rechnen.