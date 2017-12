Dienstag, 05. Dezember 2017

Ith-Sperrung endet in knapp zwei Wochen

Die Arbeiten an Gosse und Kanalisation an der B 240 sind demnächst abgeschlossen.

Kreis Holzminden/Ith. Das Ende der Sperrung über den Ith ist in Sicht. Womöglich zum Ende der 50. Kalenderwoche kann die B 240 zwischen Scharfoldendorf und Capellenhagen wieder für den Verkehr freigegeben werden, hofft Markus Brockmann, Leiter des Geschäftsbereiches Hameln der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr. Allerdings sind die Bauarbeiten an dieser Stelle noch nicht abgeschlossen. Die geplanten Asphaltierungs-Arbeiten werden auf das nächste Jahr verschoben. Bei einer Baustellen-Besprechung mit den beteiligten Firmen wurde am Dienstag der neue Zeitplan abgestimmt. Demnach sollen jetzt noch die letzten Arbeiten an Gosse und Kanalisation abgeschlossen werden, die zwischen Capellenhagen und der Zufahrt zum Segelflugplatz Ith erneuert wurden. Die weitere Asphaltierung soll nun mit der nächsten geplanten Vollsperrung im Frühjahr 2018 kombiniert werden. (nig)

