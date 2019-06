Mittwoch, 26. Juni 2019

Ith-Vollsperrung vom 5. bis 8. Juli 2019

Mängelbeseitigung der Bundesstraße 240 zwischen Capellenhagen und dem Ith-Kamm unter Vollsperrung.

Vom 5. bis 8. Juli müssen Autofahrer auf der Bundesstraße 240 zwischen Eschershausen-Scharfoldendorf und Capellenhagen mit Behinderungen rechnen. Grund ist eine Vollsperrung wegen einer Mängelbeseitigung an der Fahrbahndecke.

Dieses teilte die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr mit.

Die Fahrbahndecke der im letzten Jahr sanierten Bundesstraße muss in dem Abschnitt von Capellenhagen bis zum Ith-Kamm aufgrund von Qualitätsmängeln noch einmal neu hergestellt werden.

Die Arbeiten beginnen am Freitag, 5. Juli ab 5 Uhr mit dem Fräsen der Decke. Am Samstag erfolgt der Einbau der neuen Asphaltdecke. Nach dem Auskühlen über den Sonntag wird die Bundesstraße spätestens am 8. Juli um 5 Uhr wieder frei gegeben.

Die Umleitungsbeschilderung wird bereits im Vorfeld aufgebaut. Die Schwerlastverkehre werden über die Bundesstraßen 240 und 64 auf die Bundesstraße 3 in Richtung Hannover umgeleitet. Die Umleitung für den PKW-Verkehr wird von Scharfoldendorf aus über die Landesstraße 484 zur Bundesstraße 3 geführt und von Eime bzw. Alfeld kommend entsprechend umgekehrt.

Anliegerverkehre erreichen den Ith-Kamm von Scharfoldendorf aus.