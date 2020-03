Mittwoch, 11. März 2020

IWC unterstützt Straßentheater-Festival Holzminden mit 1.000 Euro

Bei der Übergabe in der Stadtbücherei, von links: Mechthild Sievers, Elke Briese, Heike Leupold, Regine Gatfield, Heide Schleip. Foto: IWC Weserbergland

Holzminden. Der IWC Weserbergland hat zu Gunsten des Internationalen Straßentheater-Festivals in Holzminden wieder 1.000 Euro an die Stadt Holzminden gespendet – natürlich zweckgebunden zur anteiligen Mitfinanzierung des Festivals. Während des Kinderfestes zum Straßentheater-Festival am Pfingstsonntag in Kauffmannsgarten hatten die Damen des IWC (International Women’s Club) durch Waffeln backen sowie Kaffee- und Kuchenverkauf Spenden gesammelt, die der Club mit eigenen Mitteln auf die Summe von 1.000 Euro aufgestockt hat. Jetzt fand in der Stadtbücherei Holzminden die Übergabe statt.

Den ausführlichen Artikel lesen Sie im TAH vom 11. März