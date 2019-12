Dienstag, 24. Dezember 2019

Jahreskonzert des Handharmonika-Spielrings in Neuhaus

Der Handharmonika-Spielring lädt wieder ein zum Konzert im Haus des Gastes in Neuhaus. Foto: Archiv

Neuhaus. „Das Leben fängt mit einem Lächeln an, aber das Lächeln kann einen auch lebenslang begleiten, wenn man es mit Musik anfüllt“, dieser Meinung ist Tina Görlich-Degenhardt. Und sie wird es mit ihrem Akkordeonorchester am Sonntag, 28. Dezember, zum bereits 41. Mal beweisen, dass dieses möglich ist. Dann nämlich laden Tina Görlich-Degenhardt und der Handharmonika-Spielring Holzminden-Bevern-Bodenwerder erneut zum Jahreskonzert in das Haus des Gastes nach Neuhaus ein. Beginn ist um 20 Uhr.

