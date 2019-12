Freitag, 27. Dezember 2019

Jahresrückblick: 5.438 Unterschriften für eine schnelle Öffnung der B 83

Fachfirmen wurden mit Sofortmaßnahmen beauftragt, um den Mühlenberg zu sichern. Foto: fhm

Brevörde. Seit Mai 2018 ist die Bundesstraße 83 zwischen Brevörde und Pegestorf gesperrt. Drohende Felsabstürze am Mühlenberg sind der Grund für diese Sperrung, die einen gewaltigen Einschnitt für das Leben im Kreis Holzminden bedeutet. Die B 83 ist die wichtigste Nord-Süd-Verbindung der Region. Fachfirmen beginnen Anfang des Jahres damit, Sofortmaßnahmen zur Sicherung der Felsen umzusetzen. Es werden Netze gespannt und Sicherungen eingebaut. Bis August sind die Firmen mit diesen Arbeiten beschäftigt. Danach kehrt Rühe auf der Baustelle ein.

Weitere Sicherungsmaßnahmen, die endgültig den Berg sicher machen und die Voraussetzung für eine Öffnung der B 83 sind, müssen durch ein Planfeststellungsverfahren genehmigt werden. Die Unterlagen des Planfeststellungsverfahrens für die gesamten Hangsicherungsmaßnahmen liegen bis zum 9. September aus. Insgesamt 18 Einwendungen werden gegen die geplanten Maßnahmen gemacht. Als nächsten Schritt legt die Planfeststellungsbehörde den Erörterungstermin fest. Am Ende des Verfahrens wird dann ein Feststellungsbeschluss stehen, auf dessen Grundlage die Auftragsvergaben für die Hauptsicherungsmaßnahmen erfolgen können.

Im November 2018 beginnen Manfred und Brigitte Lipka sowie Marco und Cornelia Müller damit, Unterschriften für eine schnelle Öffnung der B 83 zu sammeln. Bei der Online-Petition und den Unterschriftenlisten kommen 5.438 Unterschriften zusammen. Uta Weiner-Kohl, stellvertretende Leiterin des Landesbetriebs für Straßenbau und Verkehr in Hameln, nimmt die Listen direkt am Ort der Sperrung in Empfang. Sie sichert zu, dass alle intensiv daran arbeiten, möglichst schnell die Straßen wieder zu öffnen. wie lange die Sperrung noch nötig ist, lässt sich derzeit nicht genau festlegen. (fhm)