Montag, 30. Dezember 2019

Jahresrückblick: Alles im Plan beim Schulringtausch in Holzminden

An der Liebigstraße entsteht ein Containerdorf für die Oberschüler. Foto: bs

Kreis Holzminden. Nach Jahren des Stillstandes treibt der Landkreis Holzminden in diesem Jahr den millionenschweren Schulringtausch voran. Am Billerbeck wächst die neue Oberschule, die auf dem Jahnplatz entsteht, gen Himmel. Und im Schulzentrum Liebigstraße wird saniert und entkernt. Außerdem kauft der Landkreis Holzminden von der Stadt die Liebigsporthalle samt Parkplatz. Der Kaufpreis ist zwar vergleichsweise günstig. Teuer wird es trotzdem: Wahrscheinlich muss die Sporthalle abgerissen und neu gebaut werden.

Alles voll im Plan, diesesSignal kommt aus der Kreisverwaltung, wenn man nach den Baumaßnahmen für den Schulringtausch fragt. Knapp 40 Millionen Euro – die Kosten sollen auch noch im Plan liegen – lässt sich der Landkreis Holzminden den mit der Stadt Holzminden vereinbarten Platztausch zwischen Campe-Gymnasium und Oberschule Holzminden kosten: Das Campe-Gymnasium soll in ein komplett saniertes Schulzentrum Liebigstraße ziehen, die Oberschule in ein neues Gebäude am Billerbeck.

Während der Bauphase müssen die Campianer weiter in einem maroden Gebäude ausharren – und die Oberschüler zeitweise in Container umziehen. Zum Jahreswechsel wird ein Containerdorf aufgebaut: In 70 Containern auf zwei Etagen soll 2020 unterrichtet werden, damit die Sanierung des Blauen Würfels beginnen kann.

Zum Jahresende hält der Landkreis auch die mit der Stadt Holzminden getroffene Abmachung zum Schulringtausch ein, den die Stadt mit einem Vier-Millionen-Euro-Zuschuss honoriert: Er übernimmt für 134.013 Euro die Sporthalle Liebigstraße samt Grundstück und Parkplatz. Die Sporthalle, das wissen sowohl die Stadt als auch der Kreis Holzminden, ist marode. So das Landrat Michael Schünemann schon vor der Kaufentscheidung signalisieren muss: Eine Sanierung lohnt sich wahrscheinlich kaum. Die Liebigsporthalle muss wohl abgerissen werden – wenn sich denn der Landkreis Holzminden einen Abriss und einen Neubau überhaupt leisten muss. Denn – auch das wird zum Ende des Jahres deutlich. Um die Finanzen des Landkreises Holzminden steht es sehr schlecht. (bs)